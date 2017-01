Câmara de Santarém realiza hasta pública para venda de imóveis municipais no dia 31 de janeiro

A Câmara Municipal de Santarém informa que vai realizar uma hasta pública dia 31 de janeiro, às 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, para alienação dos seguintes imóveis municipais: Bloco 3 – Ex-EPC – Rua de S. Bento – Estrada Militar, Bloco 4 – Ex-EPC – Rua de S. Bento – Estrada Militar e Terreno no Bairro 16 de março.

A Câmara Municipal de Santarém informa que vai realizar uma hasta pública dia 31 de janeiro, às 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, para alienação dos seguintes imóveis municipais: Bloco 3 – Ex-EPC – Rua de S. Bento – Estrada Militar, Bloco 4 – Ex-EPC – Rua de S. Bento – Estrada Militar e Terreno no Bairro 16 de março.

O valor de Mercado/Preço Base de Licitação do Bloco 3 – EX.EPC – Rua de S. Bento, Estrada Militar, situado na União de Freguesias da Cidade – fração A,B, D,E,F, G, é de 536.320,00 €.e o valor Mínimo do Lance por Prédio, é de 500,00 €, enquanto o valor de Mercado/Preço Base de Licitação do Bloco 4 – EX.EPC – Rua de S. Bento, na União de Freguesias da Cidade – fração A,B, D,E,F, G e H, é de 536.320,00 € e o valor Mínimo do Lance por Prédio é de 500,00 €.

O Terreno no Bairro 16 de março, tem um valor de Mercado/Preço Base de Licitação, de 401.800,00€ e um valor Mínimo do Lance por Prédio, de 500,00 €.

Os interessados podem consultar o programa de procedimentos na Divisão de Finanças – Secção de Património, nos dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, bem como na página do município – www.cm-santarem.pt.

Os candidatos devem elaborar as propostas de acordo com as cláusulas dos pontos 6 e 7 do programa de procedimentos, que podem ser entregues até às 16h30, do dia 26 de janeiro de 2017, e entregá-las na Divisão de Finanças – Secção de Património., da Câmara de Santarém.

Para mais informações. consulte o Edital, em : http://www.cm-santarem.pt/apoioaomunicipe/Editais/HASTA%20PÚBLICA_31%20JANEIRO.pdf