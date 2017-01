Benavente – 6 detidos por caça ilegal

Militares do Posto Territorial da GNR de Benavente detiveram, no dia 6, seis homens com idades compreendidas entre os 26 e os 53 anos, por caça ilegal, em Benavente. Segundo o comunicado da GNR, os militares surpreenderam, em flagrante delito, os suspeitos a praticar a caça através de processos e meios de caça ilegal e sem quaisquer documentos legalmente exigidos. Esta ação, que contou com o apoio de militares do Posto Territorial de Marinhais, resultou ainda na apreensão de: Uma carabina de ar comprimido; Uma caixa de chumbos 4,5mm; Um camaroeiro; Quatro raquetes; Seis pombos; 41 pardais.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.