Alpiarça – GNR deteve individuo por abuso sexual a idosa

Militares do Posto Territorial de Alpiarça detiveram no sábado, dia 7, em Alpiarça, um homem de 28 anos, por abuso sexual de uma idosa de 87 anos.

A vítima, acompanhada dos seus familiares deslocou-se ao Posto da GNR, informando que durante a madrugada um indivíduo tinha-se introduzido no interior da sua residência e furtado uma mala com documentos e dinheiro. A idosa apresentava sinais de agressão na cara, pelo que ao ser questionada pelos militares disse ter sido vítima de violação, informando ainda que ao tentar repelir esta ação arranhou a cara do agressor, dando ainda informações sobre a sua identificação.

De imediato os militares deslocaram-se à residência do suspeito e constataram que o mesmo apresentava arranhões na cara. Questionado pelos militares, o suspeito acabou por confessar o crime.

A vítima foi encaminhada para o hospital e o suspeito foi detido e conduzido pela Polícia Judiciária para as suas instalações, para posteriormente ser presente a tribunal.