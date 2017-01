Uma semana acampados à beira da Rua O em Santarém

Na semana que antecedeu o último Natal, um estranho acampamento chamou a atenção de muitos que passaram na circular urbana de Santarém. A tenda montada ao lado estação de serviço da GALP na Rua O, antes do acesso para a ponte Salgueiro Maia, intrigou, mas raros foram os que se interessaram.

Já alguém vos ofereceu ajuda? “Não, as pessoas andam muito ocupadas, passam sempre a correr, sabe, é Natal”, responde-nos Robert, numa mistura de português e espanhol, enquanto nos mostra o motor da carrinha que desmontou com as próprias mãos, naquela oficina improvisada coberta por uma lona. Depois, corrige, “sim, recebemos a visita da polícia logo no dia seguinte a pararmos aqui, e deram-nos 24 horas para sairmos, mas depois perceberam que estávamos a resolver a avaria e não houve mais problemas; e tivemos a ajuda dos funcionários da estação de serviço que nos deram pão logo na primeira manhã e ajudaram-nos a procurar oficinas onde pudéssemos encomendar as peças”.

Mas também o polaco tem servido de ajuda a outros. Na noite anterior, um camião ficou sem bateria na estação de serviço e o polaco de imediato emprestou a sua.

“Foi um problema nos pistões, mas já tenho aqui as peças que tive de encomendar, e por isso demorei mais tempo a reparar a avaria”, adianta o polaco, que vive como artista de rua no Algarve.

Conseguir reparar sozinho um problema nos pistões do motor foi proeza que espantou toda a gente, mas Robert explica que a mecânica é uma das suas diversas habilitações; trabalhou 8 anos numa oficina na Polónia antes de decidir iniciar há 15 anos atrás uma vida de viajante pelo sul da Europa que o trouxe há 4 anos até ao Algarve onde ganha a vida como artista de rua, com o seu grupo de teatro de marionetas.



“É a história da minha vida esta semana em Santarém; uma história trágica porque agora que tenho o problema do carro resolvido é que a minha mulher decidiu deixar-me”, afirma Robert apontando vinte metros adiante, à beira da via rápida, uma jovem magra e loura è boleia à beira da via rápida. “É a vida e a vida é linda, não estou nada arrependido de ter passado aqui uma semana empanado”, ainda acrescenta a olhar para a mulher que continuou à boleia, alheia à nossa conversa.

Já no dia seguinte de manhã, ainda voltamos a encontrar Robert na estação de serviço. Depois de muitas horas a montar o motor com as peças novas, estava pronto para reiniciar a viagem rumo ao Algarve onde ainda foi passar a noite de Natal. E a mulher foi mesmo na boleia…