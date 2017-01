Santarém – Publicidade municipal? Sim, menos para o jornal O Ribatejo…

O presidente da Câmara de Santarém já destapou mais uma conta de publicidade nos meios de comunicação social de Santarém. Pela nova amostra, esta agora respeitante apenas ao ano de 2016 e da Viver Santarém, só O Ribatejo ficou a zero nos investimentos publicitários municipais. Falta ainda saber quanto é que a Câmara e as empresas municipais gastaram desde 2014 em publicidade nos quatro meios de comunicação social da terra.

Logo após o Natal, o vereador da CDU, Francisco Madeira Lopes, voltou a questionar o presidente da Câmara sobre os gastos publicitários da Câmara Municipal e das empresas municipais desde 2014. “Mais uma vez recebi informação parcial. No ano passado deram-nos as despesas publicitárias mas só da Câmara e de só de 2016; já em 2016, durante o Festival nacional de gastronomia voltámos a solicitar as contas dos gastos em publicidade nos meios de comunicação social pela Câmara e empresas municipais de Santarém desde 2014; e apenas cinco minutos antes desta sessão de Câmara, a 27 de dezembro, é que nos enviaram as contas publicitárias da empresa municipal Viver Santarém e só deste ano”, protestou o vereador Francisco Madeira Lopes.

Recorde-se que a 9 de novembro de 2015, o vereador da CDU, repetiu por escrito o que já havia levantado verbalmente em anterior reunião da Câmara Municipal de Santarém, e pediu informação ao presidente da Câmara, “designadamente a listagem de todas as compras e valores despendidos pela Câmara Municipal de Santarém e empresas municipais: Águas de Santarém e Viver Santarém, com a comunicação social para eventuais publicações, publicitárias, editais, anúncios, avisos ou outras desde o início deste mandato até ao presente, bem como quais os critérios a que obedeceram ou obedecem as escolhas de contratação feitas que levaram aos contratos e gastos supra referidos”. No que toca à publicidade do Festival Nacional de Gastronomia de 2015, o vereador perguntou por que razão “não fora comprada publicidade apenas a O Ribatejo, supostamente porque este jornal respondeu tardiamente ou já fora do prazo, pediu-se informação relativamente a esse processo de contratação”.

Francisco Madeira Lopes recorda que a 23 de novembro de 2015, “foi prestada informação apenas relativamente aos valores gastos pela Câmara Municipal (e nada das empresas municipais) e apenas para o ano de 2015 (e nada quanto aos demais anos do mandato)”. De acordo com esse email de resposta, em 2015 o jornal o Mirante recebeu 6.558,86€, o jornal o Correio do Ribatejo 3.145,66€ e o jornal O Ribatejo 2.154,30€, da Câmara Municipal de Santarém.

Em Novembro de 2016, voltando a repetir-se a situação da compra de publicidade relativa ao Festival Nacional de Gastronomia (em que o jornal O Ribatejo voltou a ser o único a zero), o vereador da CDU recordou que a pergunta feita em Novembro de 2015 continuava a aguardar resposta integral.

Foi já mesmo antes do final do ano, a 27 de dezembro de 2016, “no próprio dia da reunião de câmara, cinco minutos antes da mesma começar”, que o vereador da CDU recebeu um email com informação apenas quanto aos gastos da empresa Municipal Viver Santarém com os órgãos de Comunicação Social e apenas relativamente ao ano de 2016, sendo informado que foram os seguintes: Verdade das Palavras, Comunicação Social, Lda. (Correio do Ribatejo) – 3.241,04€; Conteúdos Globais, Lda. (Rede Regional ) – 5.817,910€; O Mirante – Semanário Regional – 10.143,50€.

Perante isto, o vereador da CDU criticou “esta situação que parece discriminatória sem que se conheçam, objetivamente, as razões de ser desse tratamento diferenciado, tendo desta vez o Sr. Presidente referido um critério de tiragem que carecerá de ser melhor explicitado”.

Para o vereador Francisco Madeira Lopes, “a todos nós assiste o direito, individualmente, de ter preferência por um ou outro OCS – órgão de comunicação social (…) Todos temos o direito a exigir informação rigorosa, verdadeira, séria e isenta, e ninguém em Democracia está ou deve estar acima do livre exercício do direito de crítica (…); mas a Administração Pública (…) é que não pode ter preferências. Isso, Sr. Presidente, é não só ilegítimo, mas perigoso para a Democracia. Se o correto funcionamento das instituições e da Democracia depende de uma opinião pública informada e crítica, e se esta depende em grande medida da informação que é veiculada pelos OCS, qualquer fator que distorça, que vicie ou que simplesmente macule ou contamine (…) esta frágil e complicada relação de poderes, designadamente entre Câmaras Municipais e OCS regionais, é não só lamentável, mas é altamente prejudicial para a saúde da Democracia local”.

Para o vereador, “à Câmara não basta ser séria, tem que dar a todo o tempo uma imagem de isenção no tratamento dos OCS para não permitir que se abra sequer campo para a mera suspeita, suspeita essa que será sempre ignominiosa e perigosa, de que uns OCS são privilegiados ou prejudicados, uns em relação aos outros, por causa da avaliação que faça quem, em dado momento esteja no poder relativamente ao seu trabalho. Considero inaceitável e preocupante que o Sr. Presidente, na última fez que falámos sobre este assunto tenha concluído dizendo simplesmente: existem 4 OCS, a CMS é livre de escolher comprar serviços como entender a esses 4. Não penso assim. A CMS não tem, na minha opinião, pelas razões que dei, essa liberdade”.

“A Câmara e as empresas municipais devem explicar com critérios objectivos as escolhas de gastos com OCS que fizeram em cada momento, essa é uma exigência de boa gestão financeira e de legalidade (…) Não o fazendo, a Câmara e o PSD, estão, salvo melhor opinião, a criar um clima de suspeição grave, perigoso e muito pouco saudável para a Democracia e que eu aqui critico admitindo tomar outras medidas no futuro tendentes a acabar com este comportamento incompreensível até este momento.”

