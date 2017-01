João Alves Amado, novo comandante da PSP de Santarém, elogia resultados operacionais e o prestígio que o Comando Distrital de Santarém

O superintendente João Manuel Alves Amado tomou posse esta terça-feira, dia 3, como novo comandante da PSP distrital de Santarém.

À tomada de posse assistiram o diretor nacional da PSP, outros comandantes das diversas forças e serviços de segurança, autoridades judiciárias, o bispo de Santarém, e presidentes das Câmaras de Santarém, Abrantes, Torres Novas e Ourém, entree outyras entidades.

O novo comandante distrital tem 50 anos de idade, natural do concelho de Vimioso , é licenciado em Ciências policiais pela ESP/ISCPSI, já foi comandante de esquadra, chefe de esquadra de investigação criminal, formador da Escola Superior de Polícia, adjunto das divisões policiais de Loures e Cascais, comandante distrital da PSP de Portalegre (2009-2012), diretor do departamento de formação da PSP nas categorias de intendente e superintendente, membro do grupo de trabalho para a revisão do plano de prevenção do suicídio nas forças de segurança, entre outros cargos e missões.

No discurso de tomada de posse, o novo comandante disse que “os resultados operacionais alcançados e o prestígio que o Comando Distrital de Santarém tem conseguido obter junto das populações que serve, evidenciam as elevadas qualidades profissionais de todos quantos nele servem”.

À presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e aos presidentes de câmara presentes, o comandante agradeceu o apoio institucional das suas presenças, esperando que “com o forte espírito de colaboração que espero poder receber e retribuir, estou certo que conseguiremos ultrapassar as diversas dificuldades que emergem da crescente exigência social no domínio securitário”.

Desde já, o comandante da PSP manifesta a sua “total disponibilidade para que, em conjunto e sempre que seja caso disso, possamos encontrar as melhores soluções, no inequívoco respeito pelos cidadãos, pelos seus direitos e pelos valores fundamentais de um Estado de Direito”.