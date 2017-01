Horta da Fonte no Cartaxo fecha ao fim de quase 40 anos

A gerência da famosa discoteca Horta da Fonte, no Cartaxo, anunciou o encerramento deste espaço mítico na noite do Ribatejo e, em especial, na noite do Cartaxo. A notícia foi dada pelo Relações Públicas do espaço, André Henriques, após um fim-de-semana em que a discoteca comemorou o seu 39º aniversário. Na gerência mantinha-se até agora António Teixeira Franco, o bem conhecido Toni, e mais recentemente também o seu filho Hugo Franco. Este espaço é um dos símbolos da cidade do Cartaxo que até já foi conhecida como a “las Vegas do Ribatejo”, graças à fama granjeada por esta discoteca.