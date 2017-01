Deputados do PS questionam Governo sobre redução de horários da CGD na Barquinha

Os deputados do PS de Santarém – Idália Serrão, António Gameiro e Hugo Costa – questionaram o Governo sobre as alterações ao horário de funcionamento das agências da Caixa Geral de Depósitos no norte do distrito de Santarém.

“Fomos alertados pelos autarcas do Médio Tejo para o facto de que a Caixa Geral de Depósitos pretende, a partir do mês de janeiro de 2017, reduzir o horário de funcionamento das suas agências, nomeadamente da agência instalada no concelho de Vila Nova da Barquinha”, referem os deputados na pergunta dirigida ao ministro das Finanças.

Segundo os deputados do PS, “esta agência da Caixa Geral de Depósitos, única agência existente no concelho, serve também a população dos concelhos adjacentes. A redução do seu horário de funcionamento causa transtornos na prestação de serviços a particulares e a empresas, comprometendo o desenvolvimento económico e a coesão territorial da região do Médio Tejo. Contraria ainda os objetivos inscritos no Programa do XXI Governo Constitucional para combate à desertificação e para afirmação da sustentabilidade dos territórios de baixa densidade”.

Assim, os deputados colocam as seguintes perguntas ao Governo:

Vai a Caixa Geral de Depósitos efetuar alterações ao horário de funcionamento das suas agências?

Em caso afirmativo, que alterações serão efetuadas ao horário de funcionamento das agências e a partir de que data serão implementadas?

Que critérios subjazem às alterações ao horário de funcionamento das agências?

Que agências da Caixa Geral de Depósitos terão ou poderão vir a ter alterações dos horários de funcionamento, no distrito de Santarém?