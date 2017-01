Roteiro de Passagem de ano na região com programas de rua

Santarém

JARDIM DA LIBERDADE

A partir das 22h, no Jardim da Liberdade, há concerto com o grupo “Get Back” e convidados que vão o espetáculo “Os 7 Mares” com grandes clássicos da música moderna portuguesa. Depois segue a animação com a Orquestra Santos Rosa. A entrada em 2017 é assinalada com fogo-de-artifício, em parceria com o W-Shopping. Neste espaço vai haver ainda espaços de comida e bebidas.

Rio Maior

ANTIGO PAVILHÃO BOMBEIROS

Música com os dj’s Foka Energie e Tiago M, com entradas livres.

Torres Novas

PRAÇA DO PEIXE

No edifício recém-requalificado da Praça do Peixe de Torres Novas, próximo da Praça 5 de Outubro, vai haver música ao vivo a partir das 23h com o projeto Rockátuga, havendo depois fogo-de-artifício à meia-noite de a partir das 2h30 os dj set Bomboca&Pirolito. Entradas gratuitas

Abrantes

PRAÇA BARÃO DA BATALHA

Os músicos de Abrantes, Salomé Silveira e banda , os Funk You, Kwantta e The Crow Ibiza. O espetáculo arranca pelas 22h na Praça Barão da Batalha. Estes jovens talentos do concelho vão assinalar, de forma musical, o arranque do próximo centenário.