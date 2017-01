Loja do Cidadão de Santarém atendeu 2.000 pessoas na primeira semana de funcionamento

A Loja do Cidadão de Santarém, inaugurada no passado dia 21 de dezembro, atendeu mais de 2.000 pessoas em apenas 5 dias de funcionamento.

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos aos cidadãos e às empresas, a Loja do Cidadão agrega os serviços de Urbanismo e de Taxas e Receitas da Câmara de Santarém, a Autoridade Tributária (AT) – Repartição de Finanças da Cidade -, balcões das Águas de Santarém, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), da Tagusgás, da Galp, do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) e da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Com horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, com exceção da Autoridade Tributária que encerra às 16h30, a Loja dispõe ainda do Espaço Cidadão – um posto de atendimento do tipo balcão único que agrega a prestação de vários serviços de diferentes entidades do Estado, que pretende proporcionar ao munícipe um atendimento digital assistido no acesso aos serviços do Estado, com recurso à internet. No Espaço Cidadão, o munícipe pode tratar/pedir serviços relacionados com o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da ADSE – Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas ou da Segurança Social – Centro Nacional de Pensões, entre outros.