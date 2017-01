2016, o ano de Portugal no Mundo

Ana Simão*

E o ano de 2016 chega ao fim. Foi único e irrepetível como todos e, ainda para mais, ano bissexto, o que acrescentou mais um dia ao calendário gregoriano. Foram 366 dias de tanta coisa! Deu para tudo. Para rir, para chorar e até para “o vai-se andando“ de cada dia, expressão que já entrou no nosso quotidiano e de que eu, pessoalmente, não gosto nada.

Agora é tempo de olhar para trás e refletir, em jeito de balanço, sobre o ano acabadinho de passar por nós.

No país a “geringonça” continua a funcionar, bem oleada, sem avarias, talvez por estar ainda dentro do prazo de garantia. Uma coligação improvável que tinha tudo para correr mal mas que até agora tem funcionado.

Temos um Presidente da República a reunir consensos por todo o lado e a conseguir níveis de popularidade nunca antes vistos. Atrevo-me a dizer que 2016 foi o ano dos afetos, das selfies e de um protocolo com pouco protocolo.

Pela primeira vez, Portugal ganhou o Euro 2016 e “os heróis do mar, nobre povo, nação valente” entoaram a uma só voz no mundo inteiro. E quando, no mundo, lá longe, dizemos que somos portugueses e nos falam logo de Cristiano Ronaldo?! Ficamos tão orgulhosos!

Foi o ano da morte de personalidades importantes, desde as artes à política, passando pela medicina. Se estas perdas nos deixam a pensar na finitude da vida elas são o perpetuar do legado que estas figuras nos deixaram.

A ordem mundial está em mudança e o mundo é, cada mais, um emaranhado de conflitos e interesses sem solução à vista.

O Brexit foi o feitiço que se virou contra o feiticeiro. E, pior do que isso, foi o fim do sonho europeu tal como Jean Monnet, o pai da União Europeia, o idealizou um dia.

O terrorismo continua a marcar presença, a ferro e fogo, sempre onde menos se espera.

Vive-se a maior catástrofe humanitária de sempre com mais de 13 milhões de sírios a precisar de ajuda. Alepo é a maior vergonha da humanidade. E no meio de tudo isto o mundo assistiu à eleição de Donald Trump, o presidente mais improvável de sempre! Uma bomba na Casa Branca prestes a explodir a qualquer momento.

Foi neste cenário que aconteceu a eleição de António Guterres para secretário-geral da ONU, o primeiro português a ocupar o cargo mais importante do mundo. É o único português na lista da Forbes como um dos mais poderosos do mundo. Ao secretário-geral das Nações Unidas pede-se que seja o moderador do planeta através da mediação dos grandes conflitos mundiais que nunca ninguém conseguiu resolver. A Guterres pede-se que seja Deus. Pede-se o impossível. Que dentro do impossível se faça o melhor possível.

As redes sociais ganharam mais adeptos e força, assumindo-se como um recurso poderoso e perigoso, contribuindo também para alimentar o ego de cada um. E os umbigos a deliciarem-se tanto! E agora neste findar de ano até nos oferecem o filme das nossas vidas. Tudo tão bonito, vidas tão perfeitas…

E corre-se depressa para a despedida do ano, porque é preciso que acabe. À que fechar um ciclo e abrir outro para lá da fronteira, linha imaginária, que marca o início de um novo ano, uma nova vida.

Precisamos de um Ano Novo! É urgente um recomeço a cheirar a novo, a coisas por estrear, redefinir as nossas vidas com projetos e objetivos pessoais, sempre com esperança e otimismo. E venham daí as 12 passas para pedir os 12 desejos de sempre e mais alguns à medida das vontades de cada um. Se vão acontecer ou não, depende também de nós, da forma como os formulamos e da capacidade empreendedora para os concretizar. Se há desejos que não dependem de nós outros há que precisam de toda a nossa dedicação e empenho para que aconteçam.

Venha daí um Ano Novo a estrear. Precisamos de oxigénio para mais 365 dias. É urgente!

Bom ano e sejam felizes!

*Autora de “A Menina dos Ossos de Cristal” e “Naquela Ilha”.