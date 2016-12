Santarém – Infraestruturas de Portugal vai pagar metade da variante das Assacaias

A variante à passagem de nível das Assacaias, entre Alcanhões e a Ribeira de Santarém, vai ser construída pela Infraestruturas de Portugal, disse o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, na assembleia municipal de quinta-feira passada. O autarca foi questionado pelo presidente da junta de Alcanhões e pelos deputados municipais das diversas forças políticas sobre a questão dos caminhos de ferro no concelho.

Ricardo Gonçalves deu conta das recentes reuniões com os dirigentes da Infraestruturas de Portugal, em que estes deram conta de pretenderem ter o projeto da variante das Assacaias concluído em 2017, para se poder lançar a obra em 2018. Segundo o autarca, os custos da obra serão divididos ao meio entre a Câmara de Santarém e Infraestruturas de Portugal.

A construção desta variante, ligando a EN365 ao caminho municipal da Senhora da Saúde, permitirá suprimir a passagem de nível das Assacaias, um dos maiores bloqueios na ligação entre a cidade e Alcanhões. Com esta variante pretende-se também aliviar algum do trânsito que tem de atravessar a passagem da linha na Ribeira de Santarém.

Outras passagens de nível do concelho deverão também beneficiar de obras. O presidente da Câmara deu conta de uma recente visita dos técnicos da IP às passagens de nível no concelho de Santarém, após os recentes acidentes mortais registados na linha do norte. Segundo o autarca, a Infraestruturas de Portugal que ficou de enviar em breve ao município uma proposta de protocolo.

Para o deputado municipal do Bloco de Esquerda, “a prioridade para Santarém deve ser o desvio da linha de caminho de ferro, obra já com projeto da Infraestruturas de Portugal, mas agora vemos notícias sobre obras nas passagens de nível…”

O presidente da Câmara respondeu que “a variante da linha do norte em Santarém é uma prioridade”, sublinhando que “numa recente reunião de autarcas no Alentejo, confrontei o ministro Pedro Marques com a prioridade dessa obra, mas o ministro argumentou que são muitos milhões…”

“Na proposta de revisão do PDM – Plano diretor municipal, vamos manter o corredor do desvio da linha do norte no concelho de Santarém, sendo a Infraestruturas de Portugal uma das entidades que irão dar parecer à proposta”, disse o presidente da Câmara.