Museu da Liberdade com assinatura de Siza Vieira?

Poderá o Arq. Siza Vieira vir a desenhar o projeto o futuro Museu do 25 de Abril e da Liberdade na antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém?

O presidente da Câmara de Santarém confirmou a intenção de contratar o arquiteto Siza Vieira para assinar a obra do futuro Museu do 25 de Abril e da Liberdade , na antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Questionado pelo movimento de cidadãos independentes mais Santarém, o presidente Ricardo Gonçalves defende que “o nome de Siza Vieira é diferenciador, acrescenta valor ao projeto e à cidade; se conseguirmos não valerá a pena contratar este arquiteto de dimensão internacional?”

A questão foi levantada na assembleia municipal da passada quinta-feira, pelo deputado do movimento de cidadãos independentes Mais Santarém. Armando Rosa questionou a proposta apresentada pelo vereador Luís Farinha na comissão para o museu, no sentido de entregar o projeto a Siza Vieira, através de um ajuste direto, devendo o famoso arquiteto visitar o local ainda esta semana, antes do final do ano. Para o movimento independente “este não é o caminho, pois não cumpre as elementares regras da democraticidade para um museu que representa Abril e os seus valores. Segundo as regras da boa despesa pública, o procedimento mais indicado será a abertura de concurso público, com um júri independente e qualificado, e esse sim seria o procedimento mais adequado para uma obra desta natureza, cumprindo com a transparência e as boas regras concursais”.

O presidente da Câmara de Santarém lamentou ser questionado desta forma pelo movimento Mais Santarém que acusou de ser “marketeiro, lançando as questões para encher a boca, mas depois revela esta pequenez de pensamento”. Para Ricardo Gonçalves, “o nome de Siza Vieira é diferenciador para o Museu, mas com essa falta de visão do Mais Santarém não vamos lá”.