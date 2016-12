Startup para pagar promessas

Vive Fátima é uma startup da Igreja Católica, com serviços de pagamento de promessas online. Um inovador serviço do Santuário de Fátima, embora já prestado há alguns anos noutros santuários marianos. Temos, pois, revolução tecnológica e empresarial na Igreja. Aqui vai o preçário, à atenção dos crentes na fé mariana e na tecnologia, agora à distância de um simpres clique:

Agendamento de missas – 6,15 €, com celebração na paróquia de Fátima e dos Pastorinhos e transmissão em direto.

Colocação de velas – vela grande 7,5 €, vela média 5 €, e pode adicionar ao “cabaz” uma oração grátis que alguém fará pelo crente junto às velas.

Bouquet Fátima – doze Rosas Brancas por 56,00 €, com colocação das flores na Capelinha das Aparições e entrega das orações aos pés da santinha.