O que eu mudava no Natal

Se eu fosse mágico e mandasse na roda do tempo, voltaria aos meus doze anos e àquele Natal na Beira Baixa! Abalámos num “carocha” – BH-16-82, era a matrícula – com destino a Idanha a Nova, a terra do meu avô António. Que conseguira em Santarém uma melhor vida, que não a de guardador de cabras e ovelhas. E sempre me encantara no avô materno o conto dos natais da sua infância: as pessoas saindo da Missa do Galo, o aconchego em volta do velho madeiro de sobro, “rapinado” pela juventude de um souto em redor da vila, tradicionalmente a cada 8 de dezembro. Tronco gigante esbraseado, batia-se-lhe com umas mocas, as “cacheiras” no dizer local, as faúlhas subindo às reviravoltas de encontro ao céu estrelado. Um agasalho da alma na noite fria, era como um manto a abóbada celestial, de onde desceria o Menino, na tradição milenar, à meia noite. Cantando todos: Ó meu menino Jesus/Ó meu Menino tão belo/Logo vieste nascer/Na noite do caramelo*, despejávamos a lengalenga por ruelas e travessas, alcançando a casa do tio Zé Maria. Entrados na sala, a lareira crepitava e a chaminé fumegava, como as demais na vila. Sinais de vida na noite mais desejada no ano: as famílias reunidas, a mesa posta e farta, requintadamente: coscorões e filhós, borrachões, ovos recheados, galinha frita, empadas, borrego… Um Natal branco, que uns farrapos de neve, caídos na madrugada, maior encanto acrescentaram. Como um sonho, que eu levarei comigo, era a Festa! Ritos, cerimónias, canto e música, o profano e o sagrado de braço dado, a Festa negando as diferenças sociais, o elo dos encontros na participação coletiva. Como eu desejei aquele Natal e como o vivi! Se eu tivesse, enfim, os tais poderes ocultos, eu e o meu avô António, o meu pai e a minha mãe, abalaríamos outra vez, ala para Idanha a Nova! No velho “carocha”, retornando a casa do tio Zé Maria, renasceríamos na eterna fantasia daquele Natal de 1960!

(Nota: “caramelo” é o sincelo, congelamento das gotas de água em pingentes)

