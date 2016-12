Deputados do PSD com iniciativa sobre a poluição do rio Nabão

Os deputados do PSD eleitos por Santarém enviaram hoje um conjunto de perguntas ao Ministro do Ambiente, sobre os problemas de poluição do rio Nabão, sobretudo na zona do concelho de Tomar.

Depois de tomadas ações desenvolvidas no combate aos problemas de poluição do rio Tejo e do rio Almonda, os Deputados do PSD consideram como “bastante oportuna uma atenção especial a um problema que começa se a avolumar no rio Nabão. A sustentabilidade desta região está colocada em causa”.

Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho querem saber o que está o Ministério do Ambiente a fazer para combater a poluição, para minimizar os seus impactos e para promover as reformas necessárias para evitar que problemas destes ocorram no futuro. Para os Deputados do PSD é importante investigar de forma a determinar também as origens de toda esta poluição.