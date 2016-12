Câmara de Santarém apoia iluminações e promove festa de fim de ano

Foi aprovado na última reunião da Câmara de Santarém um subsídio à ACES – Associação Comercial de Santarém de 7.380 euros para as iluminações de Natal. O presidente da Câmara Ricardo Gonçalves, interpelado pelo nosso jornal, esclareceu ainda que “Durante esta quadra festiva, a animação do centro da Cidade estará a cargo dos estudantes de várias escolas do Concelho, que desenvolverão diversas atividades, bem como disponibilizarão jogos de antigamente a quem visita Santarém”, declarou-nos o presidente.

Já quanto à festa da passagem de ano na cidade, também vai haver novidades e alguns custos para o município. Diz-nos o presidente: “Na noite de passagem de ano convidamos toda a população a juntar-se a nós no Jardim da Liberdade, onde decorrerá a habitual animação, que este ano contará com a presença de Get Back e Convidados, com “Os 7Mares” e com a Orquestra Santos Rosa. A entrada no novo ano ficará marcada pelo tradicional fogo-de-artifício. Estas atividades foram organizadas com a parceria do WShopping. Os custos a cargo do Município de Santarém estarão na ordem dos 13.000 euros”.

ACES E TURISMO Relativamente a outros apoios da Câmara à Associação Comercial de Santarém, que passou a ter recentemente instalações no Palácio Landal, diz-nos o presidente Ricardo Gonçalves que “a cedência do espaço foi efetuada a título gratuito por um prazo de seis anos, considerando que a ACES realizou obras de adaptação e benfeitorias no local, as quais ficarão a fazer parte integrante do local no final do prazo do protocolo de cedência. De referir que o local foi cedido à ACES com as seguintes finalidades: acomodar os serviços da ACES, implementar ações e iniciativas de dinamização do Centro Histórico de Santarém bem como promover os produtos locais”.

Já quanto ao facto de haver quem defenda que o posto de turismo deveria estar instalado no Palácio Landal, o que pouparia à Câmara a renda da atual localização do posto na rua ao lado, diz-nos o presidente: “O Posto de Turismo em Santarém tem as suas instalações localizadas no coração do Centro Histórico há longos anos. (…) Por considerarmos que o local está perfeitamente adaptado aos fins a que se destina, desenvolvemos uma intervenção considerável no ano de 2015, de forma a torna-lo mais atrativo e adaptado às exigências turísticas do Concelho, razão pela qual consideramos não existir motivo para alterar a sua localização”. E acrescenta: “ No âmbito do PEDU vamos requalificar a conhecida “Casa do Relojoeiro”, junto à Torre das Cabaças, que visa estabelecer e reforçar os canais de comunicação e a coordenação entre entidades para o desenvolvimento da atividade turística”.