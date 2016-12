Sete projetos do Ribatejo conseguem financiamento no Shark Tank da SIC

Nove ideias de negócio da região estiveram em destaque nesta temporada do programa Shark Tank, que passa na SIC. Sete desses projetos apresentados conseguiram financiamento por parte dos “tubarões”, empresários de renome em Portugal que vão investir nestes projetos. Deste grupo de empresas sete estão ligadas à incubadora da Nersant, a Startup Santarém. A Nersant foi também a entidade que promoveu a vinda à região da produtora do programa, a Blue Pipeline, que aqui esteve a selecionar projetos, evitando que os empreendedores tivessem de enviar vídeos e conseguindo assum uma maior proximidade com os critérios definidos pelo programa.

Ao todo esta temporada do Shark Tank analisou 69 ideias e 9 delas vieram da nossa região. Conheça em detalhe os projetos que foram selecionados para estarem nos vários programas que foram emitidos.

Rent-a-Box



A Rent-a-Box é uma empresa que nasceu no Cartaxo e que está a desenvolver um serviço inovador de aluguer de caixas de plástico para efeitos de mudanças domésticas e profissionais ou empresariais. Estas caixas têm a vantagem de aguentarem mais peso de carga e de serem reutilizáveis uma vez que são feitas em plástico. A empresa entrega as caixas na morada do cliente e recolhe-as depois na nova morada para onde foram feitas as mudanças. As caixas podem ser seladas para garantir total inviolabilidade do seu conteúdo e também podem ser armazenadas temporariamente em depósito adequado, em resultado de uma parceria que a empresa fez com uma empresa parceria do ramo. A empresa nasceu através do Sítio do Empreendedor da Nersant e tem como sócios José Mendes e Luca Ragusa. O projeto cativou três “tubarões” que investiram 30 mil euros no negócio, distribuídos por participações de 10 mil euros de João Koehler (Colquímica), Marco Galinha (Leiridriving e Grupo Bel) e Miguel Ferreira (Fonte Viva), que passam a deter 60% da empresa.

Gumelo

A Gumelo é uma startup portuguesa sediada em Almeirim e fundada por três amigos de infância: um biólogo, um designer e um farmacêutico. Um deles, João Cavaleiro, quando decidiu avançar com o seu próprio negócio procurou a Nersant para o apoiar no seu processo de maturação da ideia e preparação do modelo de negócio. A Gumelo candidatou-se ao programa e até teve propostas de financiamento por parte de dois dos empresários do júri. No entanto, estas propostas não foram ao encontro das expetativas dos sócios fundadores que rejeitaram as ofertas.

Dynamic Flow

Cristóvão Oliveira apresentou no Shark Tank um sistema que permite armazenar a água que normalmente se desperdiça até chegar à temperatura ideal. Chama-se Dynamic Flow e a ideia cativou o “tubarão” Marco Galinha que vai colocar 125 mil euros no projeto. Esta ideia, apresentada em conjunto pelo empreendedor e por um grupo de alunos da Escola Profissional de Rio Maior, foi aliás uma das vencedoras no concurso EmpreEscola, programa de fomento do empreendedorismo no ensino profissional e secundário desenvolvido pela Nersant.

Ideal Sumário

Ângelo Belchior chegou ao Shark Tank e apresentou o seu projeto D’Alheira, plataforma para venda de produtos tradicionais. O projeto convenceu Marco Galinha que investiu 12 mil euros. Mas este empresário-tubarão viu também em Ângelo Belchior um potencial parceiro para o desenvolvimento de mais projetos empreendedores e assim fundaram a Ideal Sumário, empresa que se dedica ao desenvolvimento de apps e soluções web e que se encontra agora sediada na Startup Santarém.

Spoon Up

Ricardo Maia Alves apresentou um protótipo de colher que não cai dentro do prato ou travessa evitando ficar submergida no molho. Chama-se Spoon Up e o produto inovador convenceu os três dos júris que investiram 10 mil euros neste negócio deixando para o empreendedor 10% de royalties. Ricardo Alves já tinha participado na 1.ª edição do Shark Tank onde apresentou outro produto inovador e, por isso, o empreendedor tem já uma empresa que desenvolve produtos e soluções inovadoras, a Tec2solvit, também sediada na Startup Santarém

No Stressy

Luís Antunes apresentou o puff “No Stressy”, que como o nome indica se propõe aliviar o stress dos seus utilizadores. O projeto conseguiu financiamento de 30 mil euros e o empreendedor ficou com 3% de royalties.

Jobuoy

Joana Vale apresentou a proposta de um concerto de peça de roupa que permite vários visuais: a Jobuoy que conseguiu 15 mil euros (mais 3% de royalties) de financiamento dos “tubarões” Isabel Neves e Mário Ferreira. A emprenedora já criou uma empresa, a Jobuoy, Lda, que está também sedidada na Startup Santarém.

Fibraline

A Fibraline, empresa que produz acessórios para fechar as caixas de carga de pickups a partir de fibras de vidro, foi o terceiro projeto do Ribatejo à procura de financiamento. Esta é já uma empresa firmada no mercado nacional e internacional mas procurava financiamento extra de 200 mil euros em troca de 33% do capital da empresa, uma vez que não se consegue financiar na banca para expandir o negócio. A Fibraline existe há 25 anos e tem instalações no concelho de Ourém. Os sócios José Vicente e Armando Santos explicaram como começaram do zero e como agora pretendem consolidar mercados na Europa e alargar para outros continentes. Os “tubarões” não quiserem investir no projeto apesar de reconhecerem que a empresa desenvolve um bom produto

Phone Park

Jorge Silva apresentou o Phone Park, um sistema de gestão de estacionamento patenteado que se centra no utilizador e não na viatura. A ideia convenceu o empresário Mário Ferreira que investiu os 70 mil euros pretendidos pelo empreendedor com mais 5% de royalties.