Santarém – Falta de funcionários preocupa encarregados de educação na Escola D. João II

Tem sido notória a falta de auxiliares e ação educativa, neste primeiro período letivo, na Escola D. João II em Santarém. Por isso mesmo, motivo de diversas queixas junto do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira e da Câmara Municipal.

A vereadora da educação da Câmara de Santarém, Inês Barroso, confirma a falta de auxiliares de ação educativa, sublinhando que esse problema a levou a colocar mais três auxiliares na Escola D. João II, dois deles já neste mês de dezembro.

Reformas e baixas por doença de funcionários, aliadas à falta de funcionários da Câmara, têm gerado queixas dos pais quanto à falta de auxiliares de educação e tem sido motivo de dores de cabeça à vereadora da educação com a situação desta escola. “Temos procurado solucionar o que podemos, em colaboração com o Agrupamento de Escolas, mas os recursos humanos são sempre escassos”, afirma a vereadora.

A Câmara Municipal de Santarém tem 313 funcionários colocados nas escolas e jardins-de-infância do concelho. No entanto, segundo a vereadora, temos mais 90 funcionários do que os previstos nos rácios do Ministério da Educação. Razão por que dos 313 funcionários das escolas só 223 são comparticipados pelo ministério da Educação, de acordo com o rácio de 25 alunos por funcionário. “Acontece que a realidade do concelho e as necessidades obrigam-nos a colocar mais 90 funcionários para podermos ter as escolas abertas e para suprirmos estes 90 lugares temos de recorrer a 62 colaboradores exteriores através de contratos de emprego inserção.