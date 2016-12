Modernização da linha do norte em Santarém só lá para 2020

O Plano de Investimentos Ferrovia 2020, apresentado este ano pela Infraestruturas de Portugal, prevê uma intervenção na linha do Norte entre o Vale de Santarém e o Entroncamento, no valor de 40,1 milhões de euros até 2020.

De fora, portanto, continua a ambicionada variante da linha ferroviária no concelho de Santarém, desde o Vale de Santarém a Vale de Figueira, que chegou a ter projeto executado, com o traçado definido e exprociações feitas. Agora, a premência da segurança na linha do norte não pode esquecer que a solução estrutural do problema passa pela mudança da linha de caminho de ferro em Santarém.

Recorde-se que este plano de investimentos funda-se no Plano PETI 3+, definido ainda no anterior Governo, com as prioridades de investimentos em matéria de Estas prioridades que foram identificadas através da consulta a um número alargado de stakeholders, destacando-se os compromissos internacionais do Corredor Atlântico, o fomento do transporte de mercadorias e as exportações, e ainda a articulação com os portos nacionais e as fronteiras com Espanha.

Foi no PETI que a mudança da linha de caminho de ferro em Santarém perdeu terreno para outros projetos considerados mais prioritários. No entanto, o investimento nas infraestruturas de transporte ferroviário continuam a sua planificação e, ao consultarmos esta semana o Plano Ferrovia 2020, surge em destaque o Corredor norte /Sul – Linha do Norte, com um investimento de 315 milhões de euros.

Para a região do Ribatejo, destaca-se um investimento de 40,1 milhões de euros no projeto de modernização do troço Vale de Santarém – Entroncamento, que deverá estar concluído no segundo trimestre de 2020.

O projeto prevê como principais intervenções na Linha do Norte: a instalação/modernização da sinalização; a supressão de Passagens de Níveis e construção de desnivelamentos; aumentar a capacidade para os comboios de mercadorias de modo a permitir a circulação de comboios de mercadorias de comprimento até 750m, e a construção de novos resguardos para estacionamento/ultrapassagem nomeadamente nas estações de Entroncamento (linhas mãe de ramais), Mato de Miranda entre outras. Pretende ainda aumentar a segurança com a instalação de novo sistema de sinalização nos troços: Ovar-Gaia, e Santarém-Entroncamento.

No calendário definido pelo plano da infraestruturas de Portugal, este investimento Santarém-Entroncamento deverá arrancar no início de 2017 com a contratação dos projetos, seguindo-se a fase de execução de projeto até meados de 2018, e depois o arranque das obras que se prolongarão até ao primeiro trimestre de 2020.

Outros troços do projeto apresentam diferentes calendários como Ovar – Gaia e Alfarelos Pampilhosa que também concentram os maiores investimentos destes próximos anos.

PERGUNTA AO GOVERNO Na pergunta dirigida ao Governo na semana passada, os deputados do CDS-PP salientam a importância da realização deste plano Ferrovia 2020, mas perante os acidentes que têm ocorrido com maior frequência na linha em Santarém, os deputados do CDS-PP perguntam se “considera o Ministério do Planeamento e das infraestruturas a intervenção na Linha do Norte prioritária? E se Conta ter concluídas as intervenções de modernização e melhoria da Linha do Norte em 2020 como foi firmado este ano no Plano Ferrovia 2020?”

Na mesma pergunta, os deputados referem ainda que a existência no distrito de Santarém de “zonas de passagem de peões identificadas como perigosas, – quer por falta de passagens aéreas ou de vigilância nas passagens de peões entre plataformas, em particular aquando da passagem de comboios sem paragem; existem também passagens de nível sujeitas a maiores riscos, nomeadamente nas zonas rurais, frequentemente atravessadas por veículos de grandes dimensões que, pelas suas características, circulam a velocidades mais reduzidas”.

Por isso, “parecendo-nos o período de tempo da intervenção de modernização demasiado longo para efeitos de segurança”, os deputados do CDS-PP perguntam se está o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, em conjunto com as Infraestruturas de Portugal, a planear fazer alguma intervenção que possa melhorar as condições de segurança daquelas zonas, como por exemplo colocar sensores nas cancelas ou assegurar a vigilância durante a passagem de composições sem paragem?”