Filme da ESTA premiado em concurso de cinema (vídeo)

“O Encoberto”, escrito e realizado por Tomás Cunha, aluno do curso de licenciatura em Vídeo e Cinema Documental (VCD) , da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) venceu a categoria de Melhor Filme Escolar no concurso de cinema da Capital Ibero-Americana da Juventude, Braga 2016. O filme realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto daquele curso de licenciatura em VCD foi rodado em vários pontos do país, apresentando-se como um “road movie documental”, segundo as palavras do realizador. A equipa de rodagem foi constituída por alunos da licenciatura em Vídeo e Cinema Documental, que descreveram a experiência como “uma aventura cinematográfica única”. O projeto teve o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, que tem com o Instituto Politécnico de Tomar um programa contratual.

“O Encoberto” estreou em Novembro, no Estoril & Lisbon Film Festival, tendo sido também selecionado para o Festival Caminhos do Cinema Português.