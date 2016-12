Deputada do CDS Patrícia Fonseca defende reforço da segurança na linha do norte em Santarém

Para a deputada do CDS-PP Patrícia Fonseca, os recentes acidentes mortais na linha de comboio em Santarém colocam com mais veemência a necessidade de concluir as obras de modernização da linha do norte. A deputada Patrícia Fonseca salienta que “os recentes acidentes na linha de comboio no concelho de Santarém trazem-nos sérias preocupações quanto à segurança da linha e tornaram mais pertinente questionar o Governo se deverão ser antecipadas as obras de modernização da linha que permitam melhorar também a segurança da linha do norte ou, no mínimo, a colocação de dispositivos que reforcem a segurança na linha”.

O CDS-PP nota que “existem zonas de passagem de peões identificadas como perigosas, quer por falta de passagens aéreas ou de vigilância nas passagens de peões entre plataformas, em particular aquando da passagem de comboios sem paragem; Existem também passagens de nível sujeitas a maiores riscos, nomeadamente nas zonas rurais, frequentemente atravessadas por veículos de grandes dimensões que, pelas suas características, circulam a velocidades mais reduzidas”.

“A intervenção torna-se assim cada vez mais pertinente e urgente, tendo até em atenção os mais recentes acidentes que podem de alguma forma indiciar estando em causa o comprometimento das condições de segurança”, refere.