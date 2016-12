Shark Tank – Empresa da região consegue financiamento para negócio de caixas de mudança

A empresa Rent a Box, que se propõe desenvolver um serviço de aluguer de eco-caixas reutilizáveis para mudanças privadas e empresariais, foi um dos projetos financiados no último episódio desta série do programa Shark Tank, da SIC, um formato em que os empreendedores vão à procura de apoio junto de cinco empresários, os “tubarões”. O projeto Rent a Box está sediado em Santarém e é uma iniciativa dos empreendedores José Mendes e Luca Ragusa. As caixas são feitas em plástico reciclável de alta resistência, com tampas, e podem ser seladas com selos de segurança gratuitos. Cada caixa pode levar o dobro do peso de uma caixa de cartão e tem a vantagem de ser resistente à humidade. As caixas podem ser encomendadas diretamente à empresa que as entrega na morada antiga e depois faz a recolha na nova morada. O serviço custa desde 27 cêntimos por dia por caixa, incluindo já a entrega e recolha em qualquer parte do País, graças a um acordo com uma transportadora. Existem também packs específicos consoante a necessidade dos clientes. Os empreendedores José Mendes e Luca Ragusa foram ao programa pedir um investimento 30 mil euros em troca de 20% da empresa. Conseguiram os 30 mil euros, distribuídos 10 mil euros de três dos “tubarões”, João Koehler (Colquímica), Marco Galinha (Leiridriving e Grupo Bel) e Miguel Ferreira (Fonte Viva), cedendo 60% da empresa a estes investidores.

A ideia para trazer este serviço inovador para Portugal surgiu de viagens feitas pelos dois a outros países, sobretudo Estados Unidos da América e Canadá, onde este tipo de negócio tem tido muita aceitação e até vencido prémios relacionados com a sustentabilidade ambiental. Em Portugal, o serviço de caixas para mudanças é com base em caixas de cartão. O projeto Rent a Box foi inicialmente apresentado ao Sítio do Empreendedor, um portal desenvolvido pela Nersant, e que a empresa existe desde junho de 2015. A contratação do serviço é feita através do portal www.rentabox.pt em apenas três passos. Existe ainda a possibilidade do cliente contratar o armazenamento provisório desta caixa em instalações de uma empresa parceria da Rent a Box, por um determinado período até voltar a ter espaço disponível para ir buscar de novos estes bens aqui guardados. As caixas medem 60 centímetros de comprimento e 40 de largura com 40 centímetros de altura. Aqui cabe papel A3.

O projeto Gumelo, criado em 2012 por três empreendedores do Ribatejo, de Almeirim, foi outro dos três projetos oriundos da região que estiveram a concurso neste episódio do Shark Tank. Os fundadores da empresa apresentaram o já bem nosso conhecido e premiado eco-gumelo, um cogumelo que é cultivado dentro de uma caixa de cartão, a partir de borra de café, bastando borrifar todos os dias e esperar 10 a 15 dias para colher os cogumelos. O Gumelo foi sendo distinguido ao longo destes últimos anos e é um produto que regista aceitação num nicho de mercado. Para conseguirem a certificação biológica deste produto, o cogumelo é agora produzido a partir de extratos agroflorestais. Além de várias variedades de cogumelo, a empresa lançou também uma cerveja com extratos de cogumelos. Os seus mentores vieram a este programa pedir 80 mil euros de investimento em troca de 20% do capital da empresa. Houve um júri, Marco Galinha, que apresentou uma proposta de 40 mil euros em capital e mais 40 mil euros em suprimentos, em troca de 51% do capital da empresa. “Não estamos preparados para deixar ir tanto da nossa empresa”, foi a opção dos empreendedores que acabaram por sair do programa sem qualquer investimento. Segundo dados adiantados ao júri, a Gumelo está avaliada em 400 mil euros e registou vendas de 60 mil euros em 2014 e de 90 mil euros em 2015.

A Fibraline, empresa que produz acessórios para fechar as caixas de carga de pickups a partir de fibras de vidro, foi o terceiro projeto do Ribatejo à procura de financiamento. Esta é já uma empresa firmada no mercado nacional e internacional mas procurava financiamento extra de 200 mil euros em troca de 33% do capital da empresa, uma vez que não se consegue financiar na banca para expandir o negócio. A Fibraline existe há 25 anos e tem instalações no concelho de Ourém. Os sócios José Vicente e Armando Santos explicaram como começaram do zero e como agora pretendem consolidar mercados na Europa e alargar para outros continentes. Os “tubarões” não quiserem investir no projeto apesar de reconhecerem que a empresa desenvolve um bom produto.

Os 3 projetos foram alguns dos selecionados durante as sessões de pitch que se realizaram na nossa região graças a uma parceria estabelecida entre a Nersant e a empresa produtora do programa Shark Tank.