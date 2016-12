Rui Barreiro é o candidato do PS à Câmara Municipal de Santarém

Rui Barreiro é o candidato do PS à Câmara de Santarém, já formalmente aprovado pelo Secretariado, em reunião do passado dia 5 de Dezembro, faltando agora a rectificação da Concelhia do Partido Socialista, que deverá acontecer a 16 Janeiro, data da sua próxima reunião.

Figura bem conhecida de Santarém e dos serviços da própria autarquia, onde chegou a ser vereador e presidente da Câmara, Rui Barreiro tem o apoio nesta sua candidatura e segundo as palavras do próprio, da secretária nacional do PS para as autarquias, maria da Luz Rosinha, e da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, além da direcção da Distrital socialista.

A razão da sua candidatura, segundo declarou ao nosso jornal, é sobretudo “um dever de cidadania, pela necessidade dar um rumo ao concelho de Santarém e à cidade, que têm estado paralisados nos últimos anos”. E adianta que esta inércia tem responsáveis, e que “é preciso lembrar que o actual presidente da Câmara (Ricardo Gonçalves, do PSD) está em funções há 6 anos e consegue somar já, com o tempo em que esteve como vereador de Moita Flores, 11 anos de responsabilidade autárquica”.

O trabalho de terreno só avançará depois da formalização da candidatura, mas Rui Barreiro mostra-se confiante no resultados das eleições autárquicas do próximo ano, nomeadamente depois de uma sondagem que diz já ter sido realizada pelo PS e cujos resultados considera “muito promissores”, por neles se poder ler “uma sentida necessidade de mudança de ciclo político”. Já relativamente a conversações que têm decorrido para a constituição de listas mais abrangentes, o candidato socialista diz que é cedo para falar de nomes, mas que “o PS irá tentar construir uma solução abrangente”.

Recorde-se que Rui Barreiro já foi presidente da Câmara de Santarém, onde sucedeu a José Miguel Noras, de quem chegou a ser vereador. Cumpriu um único mandato, entre 2002 e 2005, ano em que perdeu as eleições para Francisco Moita Flores (PSD). Engenheiro zootécnico de formação e mestre em economia agrária e sociologia rural, Rui Barreiro é quadro dirigente do Ministério da Agricultura, tendo ocupado já diversos cargos de relevância, tais como director regional de agricultura do Alentejo, director geral do Desenvolvimento Regional, e secretário de Estado das Florestas. Actualmente é também o delegado Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros.