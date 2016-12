No lar e com roupa de marca?

A ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica entregou esta quarta-feira de manhã, 4 400 artigos à Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo. A cerimónia decorreu na Unidade Operacional de Santarém da ASAE e contou com a presença do inspector-Geral Pedro Gaspar e do provedor da Misericórdia, Jorge Nogueira.

Só este ano, a ASAE já fez cerca de 20 doações na região de Santarém, mas esta foi a maior doação de bens este ano feita pela ASAE referentes a 10 processos-crime instaurados na região de Santarém, na sua grande maioria vestuário e calçado contrafeitos.

Bom, pelo menos, já ficamos a saber por que é que os utentes das IPSS da região andam agora tão elegantes com roupinha de marca…

Raquel Aranha curti este post