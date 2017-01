Movimento Mais Santarém quer “vaga de fundo com candidato vencedor” para mudar o poder na Câmara

Movimento independente Mais Santarém considera que Rui Barreiro não se inscreve no seu perfil de candidato, mas está disposto a apoiar o PS e outras forças políticas numa candidatura às eleições autárquicas de 2017 liderada por uma “figura consensual”

“Mudar o poder instituído em Santarém nas eleições de 2017” é o grande objetivo do Movimento de Cidadãos Mais Santarém que ontem lançou o desafio ao PS e a outras forças políticas na oposição para unirem esforços numa candidatura abrangente em torno de uma figura do concelho, isenta de conotações com qualquer partido”.

O movimento independente Mais Santarém apresentou esta quarta-feira, em conferência de imprensa um manifesto em que propõe que se “gere uma vaga de fundo com base num projeto de ação política, apoiado pelo maior leque ideológico possível, tendo como agregadora uma figura do concelho, isenta de conotações com qualquer partido ou organização política instituída”.

Em suma, o Mais Santarém propõe que “uma figura consensual, com provas dadas no concelho, reconhecida intelectual e profissionalmente e, se possível, com alguma experiência de intervenção política e/ou cidadã, seja apoiada como candidato(a) à presidência da Câmara Municipal de Santarém pelo maior número possível de forças políticas e cívicas, com um programa sério, realista e exequível, que seja uma alternativa ganhadora para o concelho”.

Com um deputado eleito na Assembleia Municipal de Santarém, o movimento Mais Santarém afirma que “não se conforma com a estagnação e com a deprimente realidade a que chegou o concelho e em especial a cidade, dita capital do Ribatejo, do Gótico, da Liberdade e, acrescentamos nós, também do desencanto”.

O movimento critica “a governação autárquica destes últimos anos, uma navegação à vista, casuística, errática e conjuntural, sem estratégia, sem projetos estruturantes, sem apostas sustentadas de desenvolvimento económico, sem aproveitamento das potencialidades turísticas e culturais, sem medidas de fixação das populações, muito mais preocupada com a sem dúvida também importante redução da dívida do que com o desenvolvimento do concelho e bem estar dos munícipes!”

Para o movimento independente, “durante estes últimos mandatos a cidade não só não se desenvolveu, como regrediu. Basta conhecer qualquer outra capital de distrito para vermos as enormes diferenças. Cidades incomparavelmente menos ricas em monumentos, em história, em cultura, em localização, em acessibilidades, em diversidade de paisagem, etc., apresentam aos seus habitantes e aos seus visitantes, um muito maior leque de opções de desenvolvimento, de lazer, de cultura, de emprego, de ambiente, em suma, de qualidade de vida”.

Para o Mais Santarém, “a cidade e o concelho estão condenados à estagnação, à perda de influência e à vulgaridade, caso continuem as mesmas políticas, que certamente se manterão com os mesmos políticos dirigentes e, por isso, as próximas eleições autárquicas são determinantes para o futuro do concelho”.

Assim, o Mais Santarém propõe “o início de um processo de discussão e de entendimento sobre os objetivos e os meios para a mudança, considerando desde já, como a grande prioridade objetiva para as eleições de 2017, alterar o poder instituído, e não vemos que seja possível inverter essa previsão, sem que exista um projeto político credível e sustentado por atuais forças da oposição local e liderado por uma figura pública que possa representar esse espírito de mudança”.

Francisco Mendes, do movimento Mais Santarém, admite que “à primeira vista pode a proposta que apresentamos parecer não fazer sentido após anteontem (19 de dezembro) ter sido noticiado que Rui Barreiro será mais uma vez candidato à presidência da CMS pelo PS”.

O Mais Santarém “já tinha equacionado internamente bastante antes, em novembro, o presente desafio/proposta e já tinha também antes convidado os órgãos de comunicação social a estarem presentes connosco hoje”.

Segundo Armando Rosa, deputado municipal do Movimento, “também na semana passada tivemos uma reunião com o próprio Rui Barreiro onde lhe expusemos a nossa proposta e comunicámos que a íamos apresentar publicamente. Por isso, pensamos que este desafio continua a fazer todo o sentido, talvez agora mais ainda, dado que não nos parece que da parte do PS possa vir a haver alguma relutância em aceitá-lo se o objetivo de fundo for, como esperamos, o bem do concelho de Santarém e alterar para melhor o desastroso rumo que tem estado traçado nos últimos anos”.

O Mais Santarém considera que depois do secretariado do Partido Socialista de Santarém ter aprovado o nome de Rui Barreiro como candidato à presidência da Câmara Municipal de Santarém, há ainda margem para mudar o rumo, pois falta ainda a ratificação pela comissão política concelhia, o que, a acontecer, deverá ser só em janeiro”.

“Como este órgão é presidido pelo próprio putativo candidato Rui Barreiro, acreditamos que o bom senso imperará e que será ele mesmo, numa atitude desinteressada, a propor que seja aprovada esta nossa proposta”, adianta Armando Rosa.

O Movimento Mais Santarém diz que “os contactos com outras forças políticas iniciar-se-ão em breve, depois de termos iniciado esse processo com o PS, dado que este é o partido imprescindível para que esta proposta seja ganhadora, dada a sua representatividade no concelho”. O movimento admite mesmo que “não haverá candidatura vencedora sem o PS”, mas a não haver acordo com o PS e as restantes forças da oposição, o movimento pondera a possibilidade de avançar sozinho com uma candidatura.