Editorial – Desvio da linha férrea a Santarém adiado

O velho e relho tema da ambicionada alteração ao traçado da linha férrea à cidade de Santarém volta a ser empurrado para as calendas. Uma vez que não consta do projecto de modernização da Linha do Norte em que está previsto um investimento, nada despiciendo, de mais de 40 milhões de euros para o troço entre Santarém e Entroncamento ferrovia – e que faz a manchete desta edição. Um investimento calendarizado para realizar até 2020, e que segue no essencial o PETI 3+. Um plano de investimento público nacional, definido ainda na vigência do anterior governo por uma equipa alargada de stakeholders – de que fez parte o conhecido ribatejano e dirigente empresarial José Eduardo Carvalho –, que simplesmente esqueceu a prevista variante da ferrovia no concelho de Santarém, já com projecto e traçado definidos, assim como expropriações de terrenos em curso. Foi pois uma grande desilusão para Santarém que mereceu, na altura, duras críticas da Câmara, embora o presidente Ricardo Gonçalves, no seu jeito apaziguador de meias tinta, tenha expressado a opinião de que ainda haveria mais projectos a incluir no PETI 3+. E todos sossegaram a aguardar novas do governo. Passaram-se mais de dois anos e meio. Caiu o governo da Passos. Sucedeu-lhe o governo de Costa. E neste intervalo mal se ouviu uma reclamação, um protesto mais da Câmara sobre o assunto. E nem um pio sequer aos antes indignados vereadores da oposição, ou aos deputados eleitos por Santarém. É por estas e outras que Santarém está com está. Uma capital de distrito irrelevante e sem rumo certo.

O caso do médico-barbeiro

Ele há coisas difíceis de entender. Um médico a sério, de clínica geral e familiar, usurpa funções de dentista. Isto durante mais de 20 anos. E só agora se deu pela trapaça. O caso passou-se aqui à porta, entre Santarém e Alpiarça, num regular movimento pendular que chegou agora ao seu termo, com a detenção do médico por usurpação de competências. Legitimamente exercia funções de clínico geral no Centro de Saúde público, profissão para que estava académica e tecnicamente habilitado, ilegalmente praticava o ofício de dentista no consultório que tinha em Alpiarça, ocupação para a qual não tinha qualquer habilitação. Os pormenores vêm contados, mais adiante, nesta edição. O que surpreende neste insólito caso, era julgarmos que o tempo dos barbeiros a arrancar dentes à tenaz era coisa do passado. Muito do passado. Veio agora um médico provar-nos que não.

Boas festas e até para o ano

A todos os que tiveram a gentileza de nos enviarem as boas festas, retribuímos aqui os mesmos desejos de bom Natal e feliz Ano Novo, extensíveis naturalmente a todos os leitores e anunciantes do nosso jornal. Ainda a propósito da quadra natalícia, aqui fica também o aviso de que O Ribatejo vai fazer uma breve interrupção de uma semana, neste período de festividades familiares, para descanso da redacção e colaboradores. Regressamos na primeira semana de ano novo, revigorados e com novidades.