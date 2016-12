Dança desportiva – Tremês sagrou-se campeã regional

A 1.ª Grande Gala da ADDS – Associação Dança Desportiva Santarém realizou-se, no passado sábado, no Pavilhão desportivo de Vila Nova da Barquinha. Nesta Gala foram entregues as Taças relativas ao Campeonato Regional de Santarém de 2016. A escola ADDT – Dança Desportiva de Tremês sagrou-se mais uma vez Campeã Regional 2016 na Categoria Danças Latinas, e dos vários escalões onde os seus alunos participaram sagraram-se campeões e vice campeões, os seguintes elementos: Juvenis 1 – Bernardo Santos e Joana Gomes – Campeões Regionais 2016; Juniores 1 Intermédios – Pedro Pratas e Beatriz Pedro – Campeões Regionais 2016; Hugo Vargas e Beatriz Santos – Vice Campeões Regionais 2016; Juniores 2 Iniciados – Fábio Silva e Carolina Silva – Vice Campeões Regionais 2016; Juniores 2 Open – Francisco Bandola e Beatriz Machado – Campeões Regionais Latinas 2016; Seniores 2 Open – Campeões Regionais Clássicas – Pedro e Helena Machado; Juventude pré open – Pedro Tavares e Barbara Zibaia – Vice Campeões; Adultos Open – Tiago Lobo e Rita Marques – Campeões Regionais 2016.

“Os excelentes resultados obtidos individualmente por cada par e no geral da escola, são o reflexo de uma constante aposta desta e do seu diretor técnico Filipe Santos, na constante formação dos seus alunos com professores nacionais e internacionais”, refere uma nota da ADDT. A escola continua empenhada na sua expansão e continuam abertas as inscrições. A par da competição em Dança Clássica e Dança Latina, existirá também uma nova competição (All Girls), direcionada para grupos de meninas que não tenham par mas que gostem igualmente de dançar.