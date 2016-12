Associação de residentes de S. Domingos e motards solidários com lares da Misericórdia de Santarém

Pais e mães-natais de mota e simpáticas vizinhas de São Domingos por cá? O vice-provedor a abrir o portão? Olá Natal! que surpresas nos reservaste este ano? Ter-se-ão perguntado muitos utentes do Lar da Misericórdia em S. Domingos, habituados à pacatez dos sábados, apenas quebrada nas rotinas diárias e nas visitas de familiares e amigos.

Sábado à tarde, estava um frio a aconselhar bom agasalho a todos, mas aos utentes do Lar de S. Domingos estava reservado o calor da solidariedade da Associação de Residentes de S. Domingos e do Grupo dos Motards de S. Domingos.

A Associação, em parceria com o grupo, organizou campanhas de recolha de bens para as crianças e jovens do Lar dos Rapazes e da estrutura residencial da pessoa idosa de S. Domingos, antigo Lar da Segurança Social que a Santa Casa da Misericórdia de Santarém está a gerir desde 2013.

A entrega destes bens teve lugar na sexta-feira no Lar dos Rapazes e no sábado no Lar de S. Domingos que se encontra na lotação máxima de 65 utentes. Foram recebidos pelo vice-provedor da SCMS Luis Valente e a diretora técnica da estrutura residencial para pessoas idosas de S. Domingos, que receberam os donativos da comunidade com agradecimentos à comunidade. “É sempre uma lufada de ar fresco e de vida quando recebemos visitas, são sempre vindos”, disse a diretora.

Os 65 idosos que esgotam a capacidade do Lar de S. Domingos mereceram, pois, uma especial atenção, com a entrega dos donativos das campanhas de solidariedade realizadas pela Associação de Residentes de S. Domingos e o recém formado grupo Motard de S. Domingos.

Como epicentro desta campanha de recolha de bens esteve a pastelaria Mimosa, de Isabel Menezes, que faz parte do grupo Motard com o marido.

A Associação de Residentes de São Domingos esteve representada pela vice-presidente Emília Leitão que destacou “a importância deste trabalho partilhado com outras associações e instituições, de forma a resolver na comunidade os problemas que devem ser resolvidos pela comunidade, tendo sempre presente a missão social e afetiva e objetivo bem marcado de fazer com que as pessoas gostem de viver em S. Domingos.