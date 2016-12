Académica de Santarém – obras na sede são prenda na festa dos 85 anos

O Jantar de Natal da Associação Académica de Santarém juntou mais de 450 pessoas no sábado, 17 de Dezembro nos claustros do CNEMA, numa prova do dinamismo do clube que conta fazer a reabilitação da sede em 2017.

O jantar assinalou o 85.º aniversário do clube, juntando numa noite de festa cerca de 450 sócios, atletas e familiares e amigos do clube. O presidente da direção, António Torres, anunciou que em 2017, último ano deste mandato, vai começar a reabilitação da velha sede situada no centro histórico da cidade, num projeto que envolve também a Câmara de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia, proprietária do edifício. Um projeto que o presidente da Câmara Ricardo gonçalves garantiu, uma vez mais, que irá contar com o apoio da autarquia. Segundo apurámos, as obras deverão custar entre 300 a 400 mil euros.

Durante a festa foram homenageados os Sócios de Ouro e de Prata; os atletas com mais de oito anos de Académica de Santarém (Prémio de dedicação); a equipa de juniores campeã distrital na época passada; e os ex-presidentes e elementos das direções mais antigas da Académica de Santarém (com a distinção como Sócios de Mérito).

Foram ainda homenageados como sócios honorários do clube os ex-futebolistas profissionais Jorge Cadete (Sporting, Setúbal e Benfica) e Rui Carlos (V. Setúbal e Gil Vicente), e Jaime Simões (ex-Beira-Mar e atualmente no U. Madeira), atletas que se iniciaram na formação da Briosa e chegaram à Primeira Liga de Futebol.

Na festa, estiveram presentes, entre outros, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Rui Manhoso, e o presidente da Câmara de Santarém Ricardo Gonçalves, e o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Carlos Marçal, que entregou à Académica a Medalha da União de Freguesias de Santarém e um livro alusivo às freguesias da cidade.

Durante a festa foi ainda lançado o livro sobre os 85 anos da história da Associação Académica De Santarém.