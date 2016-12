Gripe – 30 unidades de Saúde com horário alargado em Lisboa e Vale do Tejo

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) tem neste momento 30 unidades de Cuidados de Saúde Primários com horário alargado aos dias úteis, 46 aos sábados e 29 aos domingos.

No ACES Lezíria, funcionam o AC Chamusca, dias úteis 20-22h, sábado e domingo 10-20h; SAP de Coruche aberto 24 horas; AC Rio Maior dias úteis das 19 às 23h00, sábados e domingos das 9 às 21h00; no CS Santarém – as Unidades de Saúde familiar de S. Domingos, Almeida Garrett, Planalto e do Alviela, funcionam nos dias úteis das 8 às 22h00; enquanto que o AC Santarém (na Rua Ladislau Teles Botas) abre aos fins de semana das 9 às 14h00.

Segundo a ARS, os Hospitais/Centros Hospitalares de cada região identificaram também a capacidade acrescida prevista para os Serviços de Urgência e Internamento, incluindo necessidades de recursos humanos adicionais, tendo desenvolvido os necessários procedimentos de afetação/contratação dos diversos grupos profissionais, em especial médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.