“Corporações de bombeiros à beira da falência por dívidas do Governo”, dizem os deputados do PSD

Os deputados do PSD enviaram submeteram hoje um conjunto de perguntas aos Ministros da Saúde e da Administração Interna sobre os atrasos no pagamento das dívidas do Estado às corporações de bombeiros. Neste momento, segundo os deputados do PSD, “há instituições com salários em atraso, com viaturas paradas e com processos judiciais por parte de credores porque o Ministério da Saúde deve 25 milhões de euros pelo transporte de doentes e a Administração Interna ainda não regularizou as despesas com o dispositivo de combate a incêndios do verão de 2016″.

Com este conjunto de perguntas, os Deputados do PSD, entre os quais se contam Nuno Serra e Duarte Marques, pretendem apurar o montante total em dívida no que diz respeito ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais” de 2016, acelerar o processos de pagamento.

Perguntas enviadas do Ministro da Saúde e à Ministra da Administração Interna:

Na sequência de diversas visitas feitas pelos Deputados do PSD a diversas corporações de bombeiros voluntários por todo o país, mas também graças aos relatos que nos chegaram ao Parlamento, constatámos o agravar das dificuldades financeiras em múltiplas associações de bombeiros provocadas pelo atraso nos pagamentos por parte do Ministério da Saúde e do Ministério da Administração Interna.

Segundo apurámos, e apesar destas instituições passarem sempre por algumas dificuldades, a situação tem-se agravado principalmente por duas razões, os atrasos no pagamento dos serviços de transporte de doentes e sobretudo porque as despesas dos incêndios do verão de 2016, no âmbito do “Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais” não foram ainda totalmente transferidas/pagas para as associações de bombeiros.

Normalmente, o reembolso às corporações de bombeiros pelas despesas efetuadas no combate aos fogos florestais no período do verão era feito até no final de cada mês e tudo ficaria saldado até meados de novembro. Neste momento há corporações que, apesar de toda a documentação entregue não receberam um único euro.

Há corporações com ordenados em atraso, outras que não vão conseguir pagar o subsídio de Natal aos seus funcionários, quase todas com investimentos e manutenção por fazer em viaturas de combate a incêndios, mas também em ambulâncias, situações que colocam em causa a segurança e o bem-estar das populações.

Segundo os testemunhos das corporações de bombeiros, também o atraso nos pagamentos do transporte de doentes se tem agravado, provocando ainda maior instabilidade na já de si frágil situação destas associações humanitárias. Pelo que conseguimos apurar o problema de atrasos nos pagamentos de transporte de doentes não diz respeito a um hospital em particular, mas sim um pouco por todo o país, num valor total em dívida que deverá rondar os 25 milhões de euros só em transporte de doentes.

Toda esta situação é preocupante e lamentável sobretudo quando o grande devedor a estas instituições é precisamente o Estado. Mais injusta se torna quando os principais prejudicados sãos os cidadãos e em seguida associações de voluntários que prestam um serviço importantíssimo ao país.

Assim, os deputados questionam o Governo sobre:

1 – Para quando está previsto o reembolso às corporações de bombeiros pelas despesas efetuada na época de combate a incêndios de 2016?

2 – Qual o montante em dívida às corporações de bombeiros relativamente à época de incêndios de 2016?

3 – Que medidas vai o governo tomar para recuperar os prazos de pagamento do transporte de doentes por parte dos bombeiros?”