Ao derrotar, no último jogo da Final Four, o Chamusca Basket por 91-50, a equipa do Santarém Basket Clube revalidou o titulo de Campeão Distrital de Santarém. Ao classificar-se em primeiro lugar o Santarém Basket Clube apura-se assim para o Campeonato Nacional.

