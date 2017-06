Feira Nacional de Agricultura de 2017 já tem cartaz

Já é conhecido o cartaz da 54.ª Feira Nacional de Agricultura / 64.ª Feira do Ribatejo, a realizar no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, de 10 a 18 de Junho de 2017 e que terá como temática central os “Cereais de Portugal”. O certame vai contemplar áreas de referência do mundo rural e agrícola, com especial destaque para as zonas de maquinaria agrícola, agro-pecuária, artesanato e gastronomia. Os espectáculos e a promoção dos valores tradicionais não são esquecidos, como as típicas largadas de toiros, os desfiles e as provas de campinos, as actividades equestres ou a música popular e tradicional.

O Salão Prazer de Provar, iniciativa que conta com os melhores produtos agro-alimentares, volta a destacar acções dirigidas a produtores, consumidores e profissionais com relevo para a área dedicada aos vencedores dos Concursos Nacionais de produtos portugueses.

Em 2017, o conforto de visitantes e expositores é reforçado com a colocação de mais “zonas de sombreamento” no exterior para comodidade de todos aqueles que as frequentam.

Com uma ampla participação dos agentes do sector, os seminários e colóquios que decorrem nos dias úteis constituirão um importante polo de debate e discussão dos principais temas agrícolas.

Paralelamente, decorrerá a Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém, promovida pelo Nersant, e a Lusoflora de Verão – Exposição e Venda de Flores e Plantas de Portugal, organizada pela APPPFN.

A 54.ª Feira Nacional de Agricultura/ 64.ª Feira do Ribatejo, apresenta-se, assim, como a oportunidade ideal para o lançamento e divulgação de novos produtos, para a promoção de novos serviços e ainda para a partilha de conhecimentos.