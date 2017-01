Poluição do rio Tejo até se vê do Espaço (fotos e vídeos)

A associação SOS Tejo voltou a publicar fotografias de muita espuma e detritos no rio Tejo, datadas do passado dia 3 de fevereiro, e tiradas na zona de Ortiga, em Mação, um pouco abaixo da Barragem de Belver. “Parece neve mas não o é. Mais uma vez foi pela calada da noite que os prevaricadores lançaram os produtos no Rio”, escrevem os ambientalistas da SOS Tejo, na sua página de Facebook onde também revelam fotografias aéreas, retiradas do Google Earth, e nas quais se pode ver claramente o manto de poluição que enche por completo o rio, assim como uma cor negra persistente nas águas, em toda a zona a jusante da Barragem. Entretanto, há imagens mais recentes, de domingo, dia 7 de fevereiro em que se continua a observar esta espuma constante no rio e até as pequenas embarcações têm dificuldades em navegar nas águas dado o acumulado de detritos.

Protesto em Espanha Cerca de três dezenas de autarcas espanhóis representando municípios ribeirinhos do Tejo manifestaram-se na semana passada em Talavera de La Reina, Espanha, para defenderem uma posição conjunta relativa ao Tejo. Em comunicado, a “Plataforma em Defesa dos rios Tajo e Alberche de Talavera de la Reina” refere que cerca de 30 autarcas marcaram presença nesta manifestação e que, entre eles, eleitos de Aranjuez, Toledo e Talavera, “as três principais cidades ribeirinhas”, além do presidente do município de Sacedón, em representação das comunidades mais a montante do rio, e outros autarcas de diferentes localidades ao longo das margens ribeirinhas do Tejo espanhol.

Foi lido um manifesto pelo rio Tejo, pelo porta-voz da Plataforma, e foi assinado um compromisso pelos autarcas presentes, que simbolizou o arranque de uma “unidade de ação dos municípios ribeirinhos para continuar a luta contra o espólio do rio Tejo, e o primeiro passo para a criação de uma Rede de Municípios Ribeirinhos”. O conteúdo do manifesto seria entregue aos eurodeputados que vão visitar a cidade de Talavera de La Reina no dia 10 de fevereiro. Também o Movimento dos Utentes de Serviços Públicos do Distrito de Santarém emitiu um comunicado em que exige a rápida intervenção do Ministério do Ambiente nesta situação de poluição e também na questão da regularização dos caudais.

Vila Franca debate

sustentabilidade do rio

O II Fórum Ibérico do Tejo, que se realiza nos dias 19 e 20 de março em Vila Franca de Xira, vai debater a revitalização e sustentabilidade do Rio Tejo. O congresso é organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em parceria com a Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça (AIDIA). O tema é “Economia, Cultura e Ambiente” e o evento vai ter a participação de especialistas de Espanha e Portugal ao nível político, económico e académico. Ao nível cultural e gastronómico, o Fórum vai dar os primeiros passos para a concretização de uma Confraria do Tejo.

Quando cheguei junto ao Rio Tejo hoje 03 Fevereiro 2016 pelas 9h 30m, fiquei a pensar se seria a neve da Serra da Estrela que tinha caído no Rio Tejo, tal era a quantidade de branco que estava nas pedras e no rio, mas claro foi mais um lançamento de poluição extrema lançado na calada da noite para que ninguém visse, mas azar eu e a SOS-TEJO lá estava para mostrar ao Mundo mais este BRUTAL ATENTADO CONTRA O NOSSO RIO. PARTILHEM POR FAVOR Arlindo Consolado Marques Publicado por Arlindo Consolado Marques em Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2016

7 DE FEVEREIRO DE 2016ATENÇÃO!!! CRIMINOSOS À SOLTA! DECLARO O RIO TEJO ZONA DE CALAMIDADE PÚBLICA…PARTILHEM(No video está o ano de 2015 mas é 2016) Publicado por Armindo Silveira em Domingo, 7 de Fevereiro de 2016

Aqui deixo mais este video de dia 05 FEVEREIRO 2016 do Rio Tejo e a conclusão da semana é que todos os dias foi lançada poluição nas águas, uns dias mais graves que outros. PARTILHEM Arlindo Consolado Marques Publicado por Arlindo Consolado Marques em Sexta-feira, 5 de Fevereiro de 2016

É com tristeza que continuo a publicar vídeos com a “NEVE DA MORTE” a pairar nas águas do nosso Rio Do Tejo. PARTILHEM Arlindo Consolado Marques Publicado por Arlindo Consolado Marques em Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2016