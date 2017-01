Hospital de Santarém tem serviço de Ginecologia de referência

O Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Santarém afirma-se como um serviço de referência nacional, nos resultados destes 15 anos de trabalho e nas iniciativas na área da formação dos nossos novos médicos especialistas numa área em Santarém procura acompanhar a linha da frente.

É com reconhecido motivo de orgulho que o Dr. José Teixeira fala do serviço de que é diretor e de que foi um dos fundadores, logo na instalação no novo Hospital Distrital que, tal como temos dado notícias, abriu portas há 30 anos.

Estamos na terça-feira, ao início da tarde, a anteceder a reunião habitual do grupo de consulta de decisão terapêutica que analisa cada um dos casos dos doentes deste serviço individualmente. Um grupo constituído não só pelos médicos, enfermeiros e técnicos das várias especialidades. Uma abordagem multidisciplinar que permite acertar o melhor encaminhamento a dar ao caso de cada doente.

“Cerca de 4.000 doentes com cancro foram tratados em Santarém desde a abertura deste serviço em 1993”, afirma a O Ribatejo o Dr. Teixeira, rodeado pela sua equipa de trabalho, recordando que antes todos os doentes eram levados para o IPO em Lisboa. Realça o trabalho dos colegas, além do Dr. José Fiel, os doutores Carlos Rodrigues, Madalena Nogueira, médicos ginecologistas com mestrados em Oncologia e Senologia e que constituem a estrutura médica da equipa que tem sempre garantido capacidade de formação de internos na especialidade de Ginecologia Oncológica e Senologia. “Serão poucos os hospitais distritais com esta capacidade no país”, salienta o Dr. Teixeira.

E quanto aos resultados do serviço, o SDr. José Teixeira garante que são comparáveis ao que de melhor se faz no país. Nealça uma área em que Santarém foi das primeiras a integrar, caso do Banco Sentinela, de que somos dos primeiros a utilizar esse sistema de avaliação que permite evitar operações desnecessárias.

O Serviço é também um dos pioneiros na cirurgia da mama em ambulatório (num só dia é-se operado e regressa a casa).

Outra inovação deste Hospital é na área da cirurgia conservadora, mais superficial, sendo das únicas do país. O Serviço dispõe ainda de equipamento de mamografia de contraste.

O Hospital de Santarém afirma-se também como a unidade de referência também para o Médio Tejo, agrangendo assim também a área norte do distrito.

Vale a pena recordar que ainda no último Verão demos destaque neste jornal à notícia de que o Hospital de Santarém recebeu a classificação máxima de prestador de categoria superior a nível de “excelência clínica” em Obstetrícia – Partos e Cuidados Pré-Natais e ainda a nível de segurança do doente. A avaliação foi feita pela Entidade Reguladora da Saúde no âmbito do relatório de 2014, e levou então o diretor do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia, Dr. José Manuel Teixeira a dizer ao nosso jornal. que “esta classificação resulta de uma avaliação extensa, foram analisados mais de 1300 partos, com base em critérios objetivos, pela Entidade Reguladora, o que representa “um sinal de confiança que transmite à população, no sentido em que podem confiar no Hospital de Santarém, podem sentir-se confiantes em terem aqui os bebés em segurança”.