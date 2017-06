Aldeia avieira da Palhota integra projeto de investigação da Universidade da Beira Interior

A Câmara Municipal do Cartaxo vai ser parceira da equipa da Faculdade de Engenharia, da Universidade da Beira Interior, que está a preparar um projeto de Investigação e Desenvolvimento, que incluirá a aldeia da Palhota e vai ser submetido a financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, explicou que o projeto de investigação, intitulado DECMAVI-URB, “visa desenvolver software para avaliação técnica urbanística de palafitas fluviais em madeira, do ponto de vista quer do seu estado de conservação, quer da sua identidade arquitetónica”.

Para o autarca, esta parceria “que tem por base trabalho colaborativo, de pesquisa e de troca de informação, é relevante pela possibilidade de partilhar conhecimento com uma instituição de reconhecida excelência técnica e académica”, frisando que “seremos agentes ativos deste projeto que, sem qualquer custo para a Câmara, promove a salvaguarda do património que a Palhota representa ao nível da identidade cultural e histórica do concelho”.