Quem tramou o comandante da GNR de Coruche?

Poderá o comandante do posto da GNR de Coruche estar a ser alvo de uma tramoia? Novos dados vindos a lume na última semana lançam suspeitas sobre todo o processo que levou à suspensão do sargento Malacão do cargo de comandante do posto pela hierarquia da GNR e à sua constituição como arguido pelo Ministério Público.

O comandante do posto da GNR de Coruche sargento Sérgio Malacão é acusado de posse de armas ilegais detetadas no posto da Guarda de Coruche numa busca efetuada no posto da GNR. A notícia foi conhecida na semana passada, mas agora surgiram dados novos, e o caso ganha diimensão nacional, tendo mesmo merecido destaque no programa da SIC “Querida Júlia” na rubrica de Hernâni Carvalho.

A acusação perdeu credibilidade quando foi conhecida a existência do relatório de posse de comando assinado pelo sargento Sérgio Malacão em que registou a existência na arrecadação do posto de cerca de 300 armas e munições ilegais, isto é, um registo pormenorizado das armas apreendidas pela GNR ao longo de anos e que não se encontravam devidamente registadas. O documento, a que o Ribatejo teve acesso, foi escrito pelo sargento Sérgio Malacão quando tomou posse do comandante local da GNR em setembro de 2008 e foi entregue aos seus superiores, nomeadamente ao comandante do Destacamento/Núcleo de Investigação Criminal de Coruche capitão Oliveira e ao comandante distrital da GNR Corte Real. O relatório referiu igualmente as inúmeras deficiências que encontrou no posto, desde a falta de computadores, viaturas, instalações deterioradas, armamento obsoleto dos militares do posto, à desorganização na distribuição dos homens.

Desde então o sargento Sérgio Malacão conseguiu operar uma enorme mudança no posto da GNR de Coruche, que se refletiu numa redução da criminalidade no concelho. Foi graças à intervenção do sargento Malacão e dos seus homens que se conseguiu desmantelar uma rede de roubo de pinhas no concelho, negócio que movimenta cerca de 4 milhões de euros no concelho. Também o combate ao tráfico de droga e o controlo da criminalidade na numerosa comunidade cigana do concelho valeram o reconhecimento público do comandante Malacão. Um trabalho distinguido com um louvor pelo Município de Coruche, bem como de diversas juntas de freguesia.

Em declarações ao nosso jornal, e entretanto também reproduzidas no referido programa da SIC, um amigo do sargento Sérgio Malacão que pediu o anonimato atribui toda esta situação ao conflito com o comandante do Destacamento/NIC de Coruche que não gostou do protagonismo do sargento e agora o quer “tramar”. A “guerra” iniciou-se quando o sargento Sérgio Malacão tentou demover o capitão Oliveira de se fazer transportar diariamente para apanhar o comboio em Santarém numa viatura da GNR, gastando gasóleo que faltava para as operações da GNR.

Segundo a nossa fonte, as acusações contra o sargento Malacão partiram de três militares da GNR que foram alvo de processos disciplinares instaurados pelo sargento. Também a busca ao posto da GNR de Coruche é contestada pela nossa fonte, considerando que deveria ter sido feita por uma entidade exterior à instituição, como a Polícia Judiciária.

Entretanto, a Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG) revelou que vai avançar judicialmente contra o Comando da GNR por ter afastado o comandante de Coruche do cargo. “Estamos a dar apoio jurídico a um dos melhores sargentos e comandantes que a GNR tem. Vamos ajudá-lo em tudo o que precisar, para defender a sua honra e o seu bom nome. É um homem com vários louvores e eticamente irrepreensível, que fez um trabalho extraordinário, reconhecido por todos, inclusive pela população”, afirmou a ASPIG.

