Saiba como calcular a sua reforma – Eugénio Rosa

O economista Eugénio Rosa (quadro da CGTP) elaborou um estudo que de forma prática explica como se pode calcular a pensão de reforma. Diz ele, a determinado passo: “Tenho constatado que em vários casos os cálculos da Segurança Social não estão correctos prejudicando os trabalhadores que se pretendem reformar. (…) Por isso decidi elaborar um estudo em que procuro explicar da forma mais simples possível como se calcula actualmente a pensão de reforma em Portugal e, com casos reais, mostro quais estão a ser efeitos negativos das alterações introduzidas.” Também informa quando é que se pode pedir a pensão antecipada, incluindo na situação de desemprego prolongado, e quais as penalizações; qual é a bonificação na pensão por se trabalhar para além da idade legal de reforma, etc.

. É um estudo disponível em www.eugeniorosa.com na pasta “Segurança Social”.