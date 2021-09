13 de sorte? O helicóptero Mars Creativity desce para fotos mais detalhadas durante o próximo vôo

“Quanto mais você olha para trás, mais você pode olhar para a frente.” – Winston Churchill

Após as fotos da expedição do Voo 12 de “South Séítah”, que foram a criação mais importante capturada até o momento, seguimos o conselho de Winston no 13 do Ingenuity.NS CIA aérea. Mais uma vez, nos aventuraremos em Seítah para explorar uma área de afloramentos vislumbrados nas fotos do vôo 12 – mas estamos capturando essas novas fotos quando olhamos para trás e apontamos na direção oposta.

Terá lugar no máximo sábado, 4 de setembro às 17h08 PDT ou 12h04 LMST (local Marte tempo), 193pesquisa e desenvolvimento sol (dia de Marte) Da missão Perseverance, o vôo irá mais uma vez para a região geologicamente interessante de South Sittah. No entanto, em vez de cavar mais fundo em Sittah e tirar fotos de várias linhas de montanha e esporas (o que fizemos no 12), vamos nos concentrar em uma linha de fundo e esporas específicos durante o vôo 13. Também estaremos voando mais baixo. – 26 pés (8 metros), em oposição a 33 pés (10 metros) a 12.

Outra grande diferença é a maneira como a câmera irá apontar. Para o voo 13, tiraremos fotos apontando para o sudoeste. E quando combinadas com as perspectivas do nordeste do vôo 12, as imagens entrelaçadas de uma altitude mais baixa devem fornecer informações valiosas para cientistas de persistência e planejadores itinerantes.

Quando você compara o tempo de vôo estimado e a distância percorrida para aquele vôo, novamente aumenta o quanto concentramos nossos esforços em uma pequena área. No vôo 12, cobrimos 1.476 pés (450 metros) da terra de Marte em 169,5 segundos e tiramos 10 imagens (novamente – todas orientadas para o nordeste). Aos 13, cobriremos cerca de 690 pés (210 metros) em cerca de 161 segundos e tiraremos 10 fotos (apontando para sudoeste) …

E para aqueles de nós que marcam em casa, no dia 13 também estaremos viajando a 7,3 mph (3,3 metros por segundo). Fizemos 10 mph (4,3 metros por segundo) em 12.

Ao falar sobre números, em nosso Blog mais recente, O chefe da Força Aérea Havard falou sobre nosso histórico (Registro piloto nominal de planetas e luas) Abaixo está um livro-razão atualizado de alguns dos números mais importantes das viagens do Ingenuity a Marte até o momento. Além das listadas abaixo, tiramos 72 fotos coloridas de 13 MP e 1.390 fotos em preto e branco da câmera de navegação. Estamos ansiosos para aumentar esses números e aprender mais sobre esse limite quando “Lucky 13” estiver nos livros.

(3 de abril de 2021 / Seul 43) Demonstração de tecnologia Em Ops Demo % acima da demonstração de tecnologia Sols. Alcançado 141 31 111 358% número. voos 12 5 7 140% Quilometragem (m) 2.671 m (~ 1,44 milhas) 499 DC 2172 DC 435% Tempo decorrido 1308 segundos (21 minutos 48 segundos) 396 segundos 912 segundos 230%

Escrito por Teddy Zanitos, chefe da equipe de criação da NASALaboratório de propulsão a jato