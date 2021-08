120.000 adolescentes recebem imunizações em massa de jovens no primeiro fim de semana de Portugal para receber a vacina Govt

Vacinando jovens da comunidade no primeiro fim-de-semana em Portugal, 120.000 jovens dos 12 aos 15 anos que fazem fila para receber as suas filmagens são considerados elegíveis para a vacina Covid.

O coordenador da força-tarefa de vacinas, Henrik Cueva e Melo, reconheceu que pais e filhos reagiram muito emocionados.

No fim de semana passado, ele suportou humilhação e ridículo diante de um centro de vacinação na Odisséia. (Clique aqui). Foi completamente diferente: ontem, quando visitou vários centros da capital, foi aplaudido em Alkabitze.

Dobloid aponta para o facto de Portugal ter cumprido o seu objetivo de vacinar totalmente 70% da sua população, afirmando: ‘Nada disso teria sido possível sem a liderança que o Almirante da Marinha trouxe para o processo.

Corio da Manho diz que é uma ‘guerra personalizada’.

Usando seu cansaço de camuflagem e falando sobre ‘encurralar o vírus e não permitir manobras’, ele ajudou a construir um senso de solidariedade contra o Govt-19, que o jornal diz ser “impossível com qualquer outra pessoa”.

Claro, o militar mais condecorado agora é uma figura nacional. Mas ainda não se sabe o quanto seus esforços maciços mudarão o curso da epidemia.

Enquanto outros países com altas taxas de vacinação têm mostrado um aumento no número de novas infecções e hospitalizações, Portugal tem se saído bem até agora.

As internações em geral estão diminuindo (até ontem, eram 681 internados, 145 dos quais em terapia intensiva. Na semana anterior esses números eram 727 e 161, respectivamente). Mas o número de ambos é muito maior em comparação com agosto de 2020 (ou seja, antes da vacinação).

Agora é o ‘elefante na sala’.

Muitas reportagens da mídia enfocam a vacinação de crianças e adolescentes com a mensagem de que ‘a doença pode ser prevenida entre alunos, professores, policiais e não docentes’, nada do que realmente foi comprovado.

Dados de Israel – o país mais populoso do mundo vacinado – mostram que no dia 16 de agosto deste ano, por exemplo, ocorreram 5.950 novas infecções em um único dia, ante 1.429 no ano anterior.

Em comparação com o ano passado, as internações hospitalares foram ligeiramente maiores (916 em comparação com 9.516 em 16 de agosto passado), e a média de sete dias para óbito foi um pouco maior (14 por dia no ano passado, em comparação com 18).

Em termos de eficácia da vacina, a variante Delta está apenas ‘bagunçando tudo’, e é por isso que Israel já começou a fazer a terceira dose de reforço.

Enquanto Portugal continua a dizer ‘Estou à espera de um fim europeu’ sobre se deve ou não começar a administrar a 3ª dose da vacina Covit, Madeira diz que existe uma “chance muito forte” de começar a expulsá-los. Muito vulnerável – pelo menos a partir do próximo mês, e o touro dos Açores é apanhado pelos chifres, afirmando que vai certamente dar reforços a partir de Outubro.

Assim, vários estudos agora mostram quanta imunidade “cai” contra a variabilidade delta ao longo do tempo (Clique aqui E Aqui), As próximas perguntas devem ser como ‘administrar’ os pedidos de vacinas.

Por enquanto, as pessoas que entram em locais públicos (fins de semana e feriados, ou casamentos, shows, batizados, etc.) receberam duas vacinas, com duração de pelo menos 14 dias. Isso deve mudar nos próximos meses?

A resposta curta é, claro, ninguém sabe.

natasha.donn@algarveresident.com