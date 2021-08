111 meninas afegãs escapam de Cabul com segurança

Fontes em Doha, no Catar, confirmaram à CBS News, que um grupo de 111 estudantes afegãs em Cabul conseguiu voar em um C-17 na noite de sábado em uma tentativa de escapar do Talibã.

As meninas frequentaram uma escola particular de condução em Cabul, patrocinada pelo governo do Qatar.

Fontes disseram à CBS News que os estudantes chegaram com sucesso à Base Aérea de Al Udeid em Doha, no Catar, e foram tratados.

NOVO: CBS News aprendeu um conjunto de 111 # Afegã Meninas da escola particular de direção tiraram C-17 de #Aceitação Pernoite. Eles chegam à AUAB em Doha e já foram atendidos. – Ruffini (@EenaRuffini) 22 de agosto de 2021

O Departamento de Estado diz que não pode comentar sobre grupos específicos de evacuados, mas afirma: “Estamos trabalhando o tempo todo para maximizar as evacuações.”

O presidente Biden disse no domingo que 11.000 pessoas foram evacuadas de Cabul neste fim de semana. Biden disse que a evacuação seria “difícil e dolorosa”, não importa o que aconteça, e citou “imagens de dor, perda e de partir o coração”.

Milhares de americanos e afegãos ainda estão sendo evacuados em Cabul, enquanto o Taleban assumiu o controle do país. Os Estados Unidos mantiveram o controle do aeroporto de Cabul, onde cenas horríveis A multidão mostrou que as pessoas estavam desesperadas para conseguir que os aviões militares saíssem do país, enquanto a embaixada dos Estados Unidos na capital, no sábado, alertou os americanos para não viajarem ao aeroporto e evitarem os portões do aeroporto devido às persistentes ameaças à segurança.